Bino Maçães, treinador do V. Guimarães, não falou aos jornalistas após a derrota caseira (1-2) frente ao Famalicão.

O técnico não compareceu nas entrevistas rápidas logo após o final do jogo, no relvado, por opção do clube, nem compareceu na sala de imprensa, tal como é habitual.

Em vez do técnico foi o presidente do clube, Miguel Pinto Lisboa, a usar da palavra, dizendo que se registou uma grande penalidade não assinalada ao minuto 71 sobre Rochinha.

«Vamos lutar pela nossa posição até ao fim; acreditamos que vamos conseguir uma qualificação europeia, acreditamos nos nossos jogadores e acreditamos que os jogos vão ser decididos pelos jogadores e não por fatores exógenos que condicionam o resultado final de forma definitiva», disse.