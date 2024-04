A FIGURA: Tomás Handel

Está no momento do jogo, ao apontar o único golo da partida. Sem o habitual parceiro do meio campo – Tiago Silva – o médio foi o pilar do meio campo do Vitória, dando critério à equipa de Álvaro Pacheco. Apontou um grande golo, o terceiro da temporada, dando dessa forma os três pontos ao conjunto vimaranense para o regresso aos triunfos.

O MOMENTO: golo do Vitória (11’)

Um golaço de Tomás Handel abriu as hostilidades no duelo entre Vitória e Boavista. O cruzamento de Bruno Gaspar foi cortado por Onyemaechi para a entrada da área, onde aparece o médio a ajeitar o esférico para encher o pé e disferir uma bomba com o pé direito, não dando hipóteses a João Gonçalves. Cedo na partida os vimaranenses desfizeram a resistência axadrezada.

OUTROS DESTAQUES

Makouta

Iniciou o jogo adiantado no terreno, com a função de ser uma espécie de tampão à primeira fase de construção adversária. Regressou, ainda na primeira parte à sua posição original. Deu sempre muito ao jogo, essencialmente a tentar cobrir os espaços.

Nuno Santos

Uma das novidades do onze do Vitória, o atacante destacou-se a nível técnico, com vários pormenores interessantes. Foi o operador das bolas paradas, colocando várias vezes o esférico na área com perigo.

Seba Perez

O capitão do Boavista foi um dos pilares da equipa. Começou o jogo no meio campo, acabando a central depois da expulsão. Jogo compacto do colombiano no Estádio D. Afonso Henriques.

Manu Silva

Jogo competente do central do Vitória, que se destacou quer nas tarefas ofensivas quer na saída de bola. Fez vários passes de rutura e, já perto do final, fez um corte providencial praticamente em cima da linha.