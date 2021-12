Jogo com forte componente histórica no Estádio D. Afonso Henriques, com Vitória e Boavista a disputarem mais um duelo da rivalidade antiga entre os dois emblemas. Depois de uma primeira fase morna o embate aqueceu no sprint final com dois golos nos derradeiros minutos, um para cada lado.

Empate a uma bola que impede o Vitória de saltar para o quinto posto da classificação e confirma a subida de rendimento do Boavista com Petit ao leme. Os axadrezados somaram o terceiro jogo consecutivo sem perder, deitando para trás das costas o mau momento.

Esteve na frente o conjunto de Pepa, marcou aos 81 minutos depois de muita insistência, mas num filme já visto, o conjunto de Guimarães não teve capacidade para segurar a vantagem e permitiu que o Boavista fizesse o empate num lance de bola parada.

Axadrezados esticam domínio da casa

Desde cedo ficou patente o figurino do encontro. Apetrechado para montar uma defesa de cinco homens, o Boavista apresentou-se em Guimarães compacto, mas versátil. Com facilidade esticava a bola até às costas da defesa adversária causando calafrios. As bolas paradas foram também um lance a ter em conta por parte da equipa de Petit, tal como aconteceu no golo.

Com mais bola, mais tempo de jogo no meio campo adversário, por vezes ameaçando sufocar, o Vitória teve maior dose de iniciativa, a convite dos axadrezados, mas quase sempre uma posse sem progressão. Avulsamente ia saindo um remate, sem grande sequência e a maioria sem real perigo.

Se a teoria fazia crer que com estes dados lançados estaria na baliza de Bracalli a maior dose de probabilidade de a rede abanar, a realidade é que se não fosse Bruno Varela o Boavista até podia ter saído para o intervalo em vantagem. Nas tais bolas longas os lances de maior perigo saíram dos pés de Musa e de Sauer.

Pressão, golo e empate

Manteve-se a toada na segunda metade, com o domínio do Vitória a ser mais evidente nesta fase. A equipa de Pepa continuou com mais posse e esteve no meio campo axadrezado, acrescentando a isso o facto de não permitir ao Boavista as bolas longas que causaram calafrios na primeira metade.

O assédio do Vitória prolongou-se, é certo que sem grandes momentos de perigo, dando frutos ao minuto 81. Lameiras remate forte, Bracali defendeu como pôde e Estupiñán teve faro para ir encostar no meio da confusão.

Em vantagem a equipa do Vitória desorientou-se e sentiu de sobremaneira a resposta boavisteira no tal filme já visto esta época. Num lance de bola parada Sauer pôs o pé esquerdo a funcionar e colocou na área, calafrios e mais calafrios para a defesa da casa, e à terceira foi Ilori a ir lá resgatar um ponto para a turma do Bessa.

Há vinte anos sem ganhar em Guimarães, ainda não foi desta que os axadrezados venceram fora de portas, mas amealharam mais um ponto e acentuam a intermitência de resultados e de prestações do Vitória de Pepa.