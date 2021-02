FIGURA: Rochinha

Frente à sua anterior equipa o extremo esteve em bom plano, sendo um dos principais agitadores do encontro. Traçou vários rasgos pelo lado esquerdo, provocou o erro à defensiva axadrezada e fica ligado ao resultado final ao assinar o empate ainda na primeira metade. Remate seco no lado esquerdo, de ângulo apertado, num belo momento. Terceiro golo da época de Rochinha.

MOMENTO: golo de André André (63’)

Mão na bola de Mangas na área, com recurso ao VAR Fábio Veríssimo aponta para a marca dos onze metros para André André resolver. Léo Jardim ainda adivinhou o lado, mas o remate do capitão do Vitória foi forte e colocado, apenas parando no fundo das redes, carimbando-se assim a reviravolta no marcador.

OUTROS DESTAQUES

André André

O capitão do Vitória resolveu o jogo ao não desperdiçar na marca dos onze metros. Jogo de luta no meio campo, com muitos duelos, acabando por devolver o Vitória aos triunfos na transformação de um penálti.

Léo Jardim

Foi segurando o Boavista com um par de intervenções cruciais quando o Boavista estava na frente no marcador. Numa delas deu o copo à bola quando Estupiñán apareceu isolado e rematou à queima-roupa.

Pepelu

Voltou a jogar sem companhia à frente da defesa, rubricando uma prestação sólida. Deu equilíbrio ao Vitória no setor intermediário fazendo várias interceções em zona adiantada do terreno e teve critério no passe.

Angel Gomes

Nem foi propriamente um dos seus melhores jogos, mas voltou a notar-se a sua qualidade técnica. Bate o canto que dá o golo aos axadrezados e está em mais um par de bons momentos do Boavista.