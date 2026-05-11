O Casa Pia respira fundo, enche os pulmões de ar e agarra-se à vida. Sai de Guimarães com um triunfo (0-1) arrecadado ao cair do pano, com assinatura de Larrazabal. O espanhol faz os casapianos continuarem a depender de si para conseguirem, no mínimo o play-off.

Na despedida do Estádio D. Afonso Henriques da temporada 25/26, uma época em que o Vitória venceu a Taça da Liga e até podia acabar a sorrir, os assobios finais são um espelho da época do clube vimaranense, que vai acabar apenas nas urnas.

A equipa do Casa Pia entrou em campo no antepenúltimo lugar, sendo que durante grande parte do jogo esteve virtualmente em lugar de descida direta, acabando por resgatar o triunfo poucos minutos antes do minuto noventa. Após uma derrota difícil de digerir frente ao Tondela, rival direto na luta pela sobrevivência, o Casa Pia teve de se apresentar em Guimarães com cinco baixas por castigo e sem Álvaro Pacheco no banco. O leque de expulsões foi alargado, com os gansos a operarem sete mexidas na equipa.

Mesmo assim, os casapianos desmontaram a pressão da equipa da casa, já sem objetivos práticos na tabela classificativa, e conseguiram armar vários contragolpes venenosos. As costas da defesa do Vitória foi o filão várias vezes explorado, com sucesso relativo.

Os gansos construíram três oportunidades promissoras, na cara de Charles, pecando no capítulo da finalização. Com Francisco Dias em estreia, o Vitória foi demasiado lento no seu futebol denunciado, sentindo dificuldades para articular jogo e a ter bola com critério.

De Tondela, num dos sete jogos a decorrer em simultâneo, chegavam notícias pouco abonatórias para o Casa Pia. Virtualmente em lugar de despromoção direta, os gansos viram o jogo revestir-se ainda de maior importância para as suas contas.

Mais audaz na segunda metade, o Vitória inverteu os papeis e rondou mais a área adversária, à boleia também de um Casa Pia desgastado e que foi perdendo capacidade para se estender até ao ataque. Foi claramente superior o conjunto da casa, somou alguns lances de perigo, mas faltou também o golo.

Numa fase em que o Casa Pia já remetia praticamente à sua defesa, dois dos jogadores mais experientes da equipa construíram o lance do triunfo. Passe de Seba Pérez, trabalho de Larrazabal a bater Charles, carimbando os três pontos para os gansos.

Onze jogos depois o Casa Pia volta a vencer, continua no antepenúltimo lugar e dono daquilo que será o seu destino. Encara com mais otimismo a derradeira jornada, após uma fase negativa que se alongou nos últimos jogos. Segunda derrota consecutiva para o Vitória de Guimarães, oitavo classificado.

A FIGURA: Larrazabal

As suas características foram potenciadas com o figurino do jogo. Explorou as costas da defesa adversária com movimentações cirúrgicas, provocando vários calafrios. Acabou por ser decisivo num desses lances ao aparecer bem no ataque já na fase final do jogo, carimbando um triunfo que pode ser decisivo para as contas do Casa Pia.

O MOMENTO: golo do Casa Pia (87’)

Passe açucarado de Seba Pérez, a solicitar a capacidade de explosão de Larrazabal. O jogador espanhol ganhou terreno à concorrência, a partir do lado esquerdo, enquadrou-se com a baliza ao tirar Strata do lance, rematando depois cruzado para o fundo das redes. Golo na reta final do encontro, a resgatar o Casa Pia para a sobrevivência.