Após três empates, o Vitória de Guimarães regressou aos triunfos na receção ao Casa Pia (1-0). Num duelo entre dois conjuntos com pretensões europeias, mas com pouca margem de erro, Úmaro Embaló saltou do banco de suplentes para ser novamente decisivo depois de já ter marcado no Estádio do Dragão.

O extremo foi lançado ao intervalo, ainda fez um primeiro cruzamento para golo, que viria a ser anulado, acabando por decidir o jogo ao marcar o único golo da noite no Estádio D. Afonso Henriques perante quase 15 mil espectadores. Sentido de oportunidade a recarregar com sucesso uma defesa incompleta de Sequeira.

Sem Luís Freire no banco, que cumpriu castigo, os conquistadores aproximam-se do Casa Pia na tabela classificativa. Os gansos vinham de um triunfo sobre o Gil Vicente, somando quatro triunfos nos últimos seis jogos, mas na segunda deslocação consecutiva ao Minho acabaram por averbar nova derrota.

Sentido único entre a paciência e o equilíbrio

Com a margem cada vez mais reduzida no que às contas europeias diz respeito, recebendo um adversário direto, o Vitória de Guimarães começou por impor, de forma vincada, sentido único no jogo. O conjunto de Luís Freire ocupou o meio campo adversário, teve bola e tentou encontrar o caminho da baliza de Sequeira.

Essa realidade abriu meio campo nas costas da defesa para o Casa Pia explorar. Foi, também de forma bem vincada, a estratégia arquitetada por João Pereira. Os gansos montaram um bloco baixo e tentaram, em contragolpe, ferir o adversário. E a realidade é que o Casa Pia provocou alguns calafrios.

Paciência e equilíbrio tiveram de ser requisitos obrigatórios no conjunto da casa. Após 45 minutos de domínio absoluto, a nível territorial, de posse de bola e de ataques, o Vitória viu Larrazabal parecer na cara de Bruno Varela num dos contra-ataques arquitetados pelos gansos, numa demonstração que o jogo estava aberto.

Rede abana, mas VAR intervém

Luís Freire trocou os extremos ao intervalo, lançando Nuno Santos e Úmaro Emabló ao intervalo. Intervenção que aabou por dar frutos. O extremo precisou apenas de sete minutos para ter discernimento para servir João Teixeira Mendes, que cabeceou para o fundo das redes. O lance foi, contudo, anulado por fora de jogo.

Continuou a estar por cima o Vitória, foi a equipa que mais trabalhou na procura dos três pontos, mantendo as dificuldades para visar a baliza adversária. Entre vários cruzamentos, foi num desses lances que os conquistadores chegaram ao único golo da noite. Handel faz o cruzamento, Nelson Oliveira cabeceia para defesa incompleta de Sequeira, sendo Úmaro a embalar o Vitória a partir do banco.

Tentou forçar o Casa Pia nos dez minutos finais, fez o que lhe competia, mas o Vitória de Guimarães segurou o triunfo pela margem mínima, arrecadando os três pontos. Vitória justificada dos conquistadores, foram a equipa que mais procurou, regressando aos triunfos.

A FIGURA: Úmaro Embaló

Marca pelo segundo jogo consecutivo, sendo decisivo para o triunfo dos conquistadores. Lançado ao intervalo, o extremo aponta o único golo do encontro ao mostrar sentido de oportunidade. Antes disso, já tinha tirado um cruzamento certeiro para João Teixeira Mendes cabecear para o fundo das redes, ainda que viesse a ser anulado. Uma entrada que mexeu com o jogo.

O MOMENTO: golo do Vitória (79’)

Cruzamento de Tomás Handel no corredor esquerdo, numa jogada de insistência do ataque da equipa da casa, Nelson Oliveira corresponde com um cabeceamento que Sequeira sustém entre os postes. A Bola fica, contudo, na pequena área, onde aparece Embaló para atirar de primeira para o fundo das redes.

NEGATIVO: agressões, expulsões e muita confusão

O que se seguiu ao golo do Vitória de Guimarães foi precisamente o contrário do que se pretende no futebol. Agressões, expulsões e muita confusão no relvado, com toda a gente no relvado e vários intervenientes descontrolados. Foram cinco minutos de confusão completamente desnecessária.