O Vitória de Guimarães chamou as autoridades depois de ter sido colocada uma tarja com «tom intimidatório» no edifício em frente ao centro de estágios do clube, informou o emblema vitoriano em comunicado.



A tarja fazia referência às palavras de João Henriques na conferência após o triunfo contra o Boavista, na qual o treinador aludiu a que a internet não falhasse em Guimarães, em alusão às críticas que a equipa recebeu após um ciclo de jogos sem vencer.



«E se acabar a net e começarem invasões ao treino?», leu-se numa das faixas.



O Vitória acrescenta ainda que a polícia retirou as tarjas e que acompanhará de perto o processo, lembrando que não há espaço para qualquer comportamento ameaçador.



O comunicado do Vitória:

O Vitória Sport Clube informa que foi surpreendido, ao início da manhã desta segunda-feira, com uma mensagem colocada no edifício em frente à Academia. Perante o tom intimidatório da mesma, o Vitória Sport Clube contactou de imediato as autoridades policiais competentes, que se deslocaram ao local para a retirada das tarjas e para o levantamento do respetivo auto.

O Vitória acompanhará o processo, vincando a denúncia de qualquer comportamento ameaçador e isolando-o dos valores que norteiam a massa adepta do Clube, que certamente não se identifica nem se revê em tais ações.