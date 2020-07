O Vitória de Guimarães contratou Duarte Moreira.



O avançado de 18 anos chegou do FC Porto, clube pelo qual se sagrou campeão europeu de sub-19, e assinou por três temporadas.

«É uma enorme alegria ter assinado com o Vitória, pois é um Clube com uma mística diferente. Neste momento, estou extremamente feliz e espero dar muitas alegrias aos adeptos», referiu, em declarações ao site do clube.



Duarte Moreira estava ligado aos azuis e brancos desde 2012.