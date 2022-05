O Vitória de Guimarães comunicou esta segunda-feira a morte de José Carlos, ex-jogador do clube. O antigo defesa tinha 75 anos e fez 118 jogos ao serviço do Vitória, entre 1965 e 1977.

«O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de José Carlos, que representou o clube entre as épocas 1965/66 e 1976/77. Com mais de 10 temporadas de ‘rei ao peito’, José Carlos fez 118 jogos, tendo marcado três golos. À família enlutada, o Vitória endereça as mais sentidas condolências neste momento de dor», pode ler-se na nota publicada no 'site' oficial do Vitória SC.

Natural de Vila Praia de Âncora, José Carlos terminou a carreira no Vianense, na época 1978/79.