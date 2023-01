A FIGURA: Jota Silva

Aplica-se-lhe o “chavão” ligado à corrente. Sempre que a bola caiu na sua zona de ação o extremo fez-se ao jogo de forma enérgica, ganhou vários duelos e puxou a equipa para a frente com as suas arrancadas. Na pior fase do Vitória foi no atacante que recaíram as esperanças num rasgo individual que que fizesse a diferença. Correu, lutou, cruzou e rematou muito. Criou vários lances de perigo, sendo o elementos mais intenso em campo.

O MOMENTO: golo de Safira (90+6’)

Bola longa no ataque, a sobrevoar Safira antes de chegar ao corredor direito, onde Maga aparece para dar sequência ao lance. Serve Safira, acabado de entrar, para o avançado brasileiro se estrear a marcar com um bom gesto técnico, remate de primeira – em vólei – a recolocar o Vitória na órbita dos três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva

Voltou ao onze e a diferença notou-se na equipa do V. Guimarães. Soube ler os momentos do jogo, contemporizar e dar maturidade à equipa, algo que tinha vindo a faltar nos últimos jogos. Decidiu o jogo ao cobrar o penálti que deu os três pontos.

João Mendes

Uma das novidades da equipa do Chaves, o médio acaba por ficar ligado de forma negativa ao golo sofrido, ao fazer o penálti. Mas, recompôs-se e foi a tempo de criar perigo. Traçou vários remates e foi um dos principais elementos das reação transmontana.

André Amaro

Mais um jogo muito completo do jovem defesa central, que assinou a folha de serviço sem qualquer reparo. Controlou o setor mais recuado do Vitória com enorme classe, com várias intervenções providenciais.

Abass

O infortúnio de Luther Singh foi a oportunidade de Abass dar nas vistas. O ganês entrou sem tempo para aquecer, mas foi por si que os motores do Chave deram sinais de resposta. Obrigou Bruno Varela a fazer duas das defesas da noite.

Safira

Quando apenas um toque no esférico pode ser tão importante. O avançado entrou já na fase final, nos descontos, viu o Vitória sofrer e provocou a maior dose de emoção no jogo com a estreia a marcar no campeonato.