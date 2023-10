A FIGURA: Jota Silva

Está nos três primeiros golos do Vitória, numa primeira parte em que esteve ligado à corrente. Para além de sacar a expulsão a Ygor Nogueira, faz a assistência para o golo inaugural e aponta um bom golo em cima do intervalo. Começa a jogada do segundo golo, sendo sua a batuta do emblema vitoriana neste embate da nona jornada. Exibição de luta e de classe. O golo que assina é de belo efeito.

O MOMENTO: golo e expulsão (43’)

A dois minutos do intervalo, no mesmo lance, o Vitória ampliou a vantagem para 2-0 e ficou em superioridade numérica. Jota Silva fugiu a Ygor Nogueira, mais uma vez, acabando por ser travado em falta. O lance seguiu por Dani Silva, que serviu Handel para o remate cruzado no interior da área. Um segundo golo a ser sinónimo de tranquilidade, ainda para mais com a expulsão de Ygor Nogueira. Momento que definiu o jogo.

OUTROS DESTAQUES

João Mendes

O primeiro alertar o Chaves, a sua antiga equipa. Com poucos segundos de jogo atirou ao ferro, de fora da área, marcando pouco depois. Apareceu bem pela esquerda, rematando de primeira para o fundo das redes. Está também no lance do quarto golo, ao abrir para Mangas e faz a assistência para o segundo. Terceira jornada consecutiva a marcar num jogo com um golo e duas assistências.

Rúben Ribeiro

Foi dos pés do médio que saíram os principais momentos de perigo da equipa flaviense. O remate violento, ao minuto 36, quase dava em golo. Deu nas vistas com bola, mas pedia-se mais para além disso.

Tomás Handel

Segundo jogo consecutivo a marcar do médio, depois de já ter abanado as redes frente ao Moncarapachense. Jogo completo no meio campo, cumprindo defensivamente, nos equilíbrios da equipa e ofensivamente.

Ricardo Mangas

Estreia no campeonato com a camisola do Vitória, dando mais amplitude ao lado esquerdo da equipa de Álvaro Pacheco. Faz uma assistência para golo, sendo que juntamente com Bruno Gaspar o jogo vimaranense tem mais largura.