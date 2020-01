9 de março de 2019 - 12 de janeiro de 2020. Dez meses e três dias depois, André André voltou a fazer um jogo oficial. O internacional português [4 jogos/1 golo] de 30 anos recuperou de longa paragem e foi lançado por Ivo Vieira na segunda parte do jogo que o Vitória de Guimarães fez este domingo nos Barreiros.



Nestes dez meses de paragem competitiva, André André fez uma «intervenção cirúrgica para reparação de tendinopatia aquiliana» - um problema no tendão de Aquiles - e posteriormente teve de fazer tratamentos específicos, alguns até em Barcelona.



O Marítimo-Vitória AO MINUTO



Só em dezembro é que o antigo médio do FC Porto começou a treinar sem limitações. Agora aí está ele: um importante reforço para o plantel do Vitória, como já foi demonstrando nos 28 minutos jogados na Madeira.



Após três anos no FC Porto [94 jogos, 9 golos, campeão nacional em 2017/18], André André regressou ao Vitória no verão de 2018.