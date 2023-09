O Vitória de Guimarães divulgou nesta segunda-feira os valores de venda e compra de jogadores no mercado de transferências de verão: o clube minhoto arrecadou 17,15 milhões de euros e investiu 2,25 milhões.

A transferência de Ibrahima Bamba para o Al Duhail, do Qatar, garantiu o maior encaixe. Os vimaranenses arrecadaram oito milhões de euros pela venda da totalidade dos direitos económicos relativos ao defesa de 21 anos e podem receber mais quatro mediante o cumprimento de objetivos, além de garantirem o direito a receber 10% do valor de uma futura venda do jogador.

A venda de André Amaro para Al Rayyan, igualmente do Qatar, realizou-se por 7,75 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos, com os minhotos a reservarem o direito a 20% da verba de uma futura transferência do central de 21 anos.

O V. Guimarães vendeu ainda Anderson Silva por um milhão de euros, Matous Trmal por 300 mil euros e Nicolas Janvier por 100 mil euros.

Em sentido contrário, o investimento de 2,25 milhões de euros distribui-se por cinco dos sete reforços. Os vimaranenses investiram 900 mil euros para garantirem 100% do passe de Ricardo Mangas e o Boavista, anterior clube do lateral esquerdo, assegurou 20% da mais-valia de uma futura transferência.

O Vitória gastou ainda 492 mil euros na aquisição da totalidade dos direitos económicos relativos ao extremo Telmo Arcanjo ao Tondela, da II Liga, e 300 mil euros nas transferências do ponta de lança Adrián Butzke aos espanhóis do Granada (100% do passe) e do médio Nuno Santos aos norte-americanos do Charlotte FC (50% do passe). A contratação de Tomás Ribeiro custou aos minhotos 250 mil euros, com os suíços do Grashoppers a reservarem 1,2 milhões de euros numa futura venda do defesa central de 24 anos.