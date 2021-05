Os defesas Jorge Fernandes e Hélder Sá são as novidades nos 21 convocados do Vitória de Guimarães para a deslocação ao reduto do Farense, da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Jorge Fernandes volta após ter cumprido um jogo de suspensão ante o Moreirense, relativo ao quinto cartão amarelo que atingiu no campeonato. Também Hélder Sá é um retorno, mas por troca com Sílvio, que viu o quinto cartão amarelo ante os cónegos e é baixa por castigo para o encontro com os algarvios. O guardião Jonathan também foi convocado, tendo substituído Antal Bencze.

Já o central Mumin falha o jogo devido a um traumatismo no joelho esquerdo, informou o Vitória.

Além de Mumin, o guarda-redes Nicolas Tié e os médios Mikel Agu, Joseph Amoah e Jacob Maddox continuam lesionados e falham, por isso, mais um duelo da I Liga.

O Farense-V. Guimarães joga-se a partir das 20h30 de quinta-feira, em Faro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.