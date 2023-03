O Vitória de Guimarães goleou neste sábado o Vianense, líder da Série A do Campeonato de Portugal, por 4-0, num jogo particular realizado no Estádio Doutor José de Matos, em Viana do Castelo.

O quinto classificado do escalão principal chegou ao intervalo a vencer por 1-0, face ao golo de Anderson Silva, aos 36 minutos, e dilatou a vantagem na segunda metade do desafio, com dois golos de Alisson Safira, aos 72 minutos, de penálti, e aos 75, e um de Manu Silva, aos 82.