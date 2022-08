O D. Afonso Henriques foi palco de um bom jogo entre V. Guimarães e Estoril na segunda ronda da Liga. Depois do triunfo dos dois conjuntos na jornada inaugural, foi o Vitória quem meteu a segunda, com um golo de André Silva ao minuto dezasseis. Um lance que definiu um jogo com qualidade para que a rede abanasse mais vezes.

Terceiro triunfo consecutivo dos vimaranenses, o segundo na Liga, conseguido de forma suada. O conjunto da linha jogou a última meia hora em inferioridade numérica, mas ainda assim provocou calafrios. Bruno Varela teve mesmo papel decisivo a segurar os três pontos, mas conseguiu agarrar o segundo triunfo da equipa de Moreno em outros tantos jogos no campeonato.

Acaba premiado pela sua maior audácia o Vitória de Guimarães, que foi mais incisivo face a um Estoril que entrou em jogo demasiado agarrado ao processo, quando se pedia mais objetividade. A objetividade que esteve do outro lado.

O hábito de marcar cedo

Na ressaca do triunfo europeu frente ao Hajduk Split – que teve sabor amargo em virtude da eliminação – o Vitória apresentou-se em campo mudando cinco peças do onze, ainda que repetindo a mesma equipa que entrou a vencer no campeonato com o triunfo em Chaves. Já no Estoril, que também venceu na primeira ronda o Famalicão, Nélson Veríssimo fez jus à velha máxima que diz que em equipa que ganha não se mexe.

Entre posses de bola alternadas no arranque do encontro, entrou melhor o V. Guimarães ao chegar ao golo aos dezasseis minutos. Com uma combinação bem delineada na direita, ao primeiro toque, Tiago Silva abriu caminho para André Almeida fazer o passe certeiro para o coração da área, onde André Silva desviou para o fundo das redes.

Matreiro e paciente, com longas trocas de bola no seu setor mais recuado, o Estoril teve de subir metros no terreno de jogo, chegando várias vezes de forma promissora à área de Bruno Varela. O jogo ficou aberto com o golo da equipa da casa, portanto.

Dez estorilistas agigantam-se para a reta final

Em crescendo no final da primeira metade, o conjunto da linha subiu ao relvado mais atrevido na segunda metade, colocando o Vitória em sentido por diversas ocasiões nos primeiros minutos. Depois da indefinição no pós intervalo os vimaranenses lá se recompuseram e voltaram à toada do equilíbrio, respondendo também com uma série de lances de perigo.

Quando estava cumprida uma hora de jogo o Estoril ficou a jogar com dez devido à expulsão de Gonçalo Esteves. O lateral viu o segundo amarelo do jogo, deixando o conjunto da linha inferiorizado quando procurava o empate. A verdade é que o Estoril não se retraiu, perseguiu o golo e provocou dificuldades a um Vitória que paulatinamente foi adormecendo no jogo à boleia da quebra física.

Valeu ao Vitória Bruno Varela com uma dupla defesa a escassos minutos dos noventa, a impedir que Tiago Araújo fizesse o golo. Intervenção decisiva a segurar os três pontos perante mais de 15 mil espectadores na cidade berço. Foi o Vitória a meter a segunda, resistindo à quebra no final, deu boas indicações o Estoril num embate entretido.