Um golo o venezuelano Chucho Ramirez, que se estreou a marcar com a camisola do Vitória, foi suficiente para os vimaranenses baterem o Estoril (1-0) e, dessa forma, continuarem na rota triunfal. Tento de bola parada, à passagem da meia hora de jogo, a fazer a diferença.

Entre eliminatórias europeias, com cinco mudanças no onze inicial comparativamente com o triunfo sobre o Zurique, o conjunto de Rui Borges vai cumprindo no campeonato, somando o segundo triunfo pela margem mínima, com selo de segurança e um grande comprometimento.

Volta a perder o Estoril, somando por derrotas os dois primeiros jogos oficiais da temporada. Um cenário contrastante com o que se vive em Guimarães. Sexto jogo, sexto triunfo; a baliza continua a zeros num arranque de temporada prometedor por parte dos conquistadores.

Forcing nas bolas paradas para a vantagem

Após a derrota pesada na primeira jornada do campeonato (1-4 frente ao Santa Clara), o Estoril quis mostrar uma face diferente na cidade berço. Com duas mexidas no onze, o conjunto do escocês Ian Cathro entrou pujante com bola e organizado nas suas tarefas, colocando dificuldades à equipa da casa, que a meio da primeira parte tinha já dos dois centrais amarelados.

Displicente e a cometer vários erros não forçados, o Vitória organizou-se após o impacto inicial e, mesmo com falhas, foi subindo no terreno de jogo até assumir as rédeas do jogo. As bolas paradas acabaram por ser a principal arma da equipa de Rui Borges para criar perigo, acabando por chegar dessa forma à vantagem.

Entre várias bolas colocadas na área, e até um remate de Telmo Arcanjo de primeira. Chucho Ramirez estreou-se a marcar com a camisola do Vitória pouco depois da meia hora de jogo. Cruzamento de Tiago Silva para o segundo poste, o atacante venezuelano impôs-se no jogo aéreo e de ângulo apertado bateu Joel Robles, que tinha vinha a manter a igualdade com algumas intervenções difíceis.

Vantagem mínima mantém incerteza, mas a marcha prossegue

Tentou chegar ao segundo o Vitória, forçou no arranque da segunda metade, instalando-se no meio campo adversário, mas a verdade é que não conseguiu ser consequente. Tirou vários cruzamentos, por exemplo, mas a vantagem não se ampliou e a incerteza no resultado manteve-se.

A equipa da linha não apresentou grandes argumentos, mas face à desvantagem mínima manteve-se viva no jogo. Obrigou Bruno Varela a fazer uma defesa apertada já na segunda metade, por Jandro Orellana, num sinal claro de o jogo estava longe de estar resolvido.

A indefinição prologou-se até ao último sopro de André Narciso. Segurou os três pontos do Vitória, sem passar por grandes sobressaltos, mas sempre com essa sensação de que um erro podia ser fatal. N quarta-feira (17h45) os vimaranenses recebem os bósnios do Zrinjski Mostar para a 1.ª mão do play-off da Liga Conferência.