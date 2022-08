A FIGURA: André Silva

Deu o triunfo ao V. Guimarães em Chaves com o único golo do encontro, voltou a marcar esta noite para dar novo triunfo aos vimaranenses. Felino na área, a aproveitar o cruzamento para o espaço entre as costas do centrais e o guarda-redes, o avançado fez o que se pede a um ponta de lança: sentido de oportunidade e frieza para marcar. Jogo de muito luta do brasileiro que assina os dois golos do Vitória no campeonato.

O MOMENTO: golo do Vitória (16’)

Lance bem desenhado pelo Vitória no lado direito, a adormecer o Estoril com uma rápida troca de bola. Tiago Silva, Lameiras, novamente Tiago Silva – de primeira a abrir caminho – André Almeida e finalmente André Silva. O passe de primeira de Tiago Silva é delicioso, com espaço André Almeida enquadra-se e coloca na zona onde André Silva costuma ser letal.

OUTROS DESTAQUES

André Amaro

O jovem defesa central está num excelente momento de forma. Com 20 anos parecia ser ele o central experiente da dupla, jogando com serenidade. Não cometeu erros, limpou vários lances com uma clarividência assinalável.

Francisco Geraldes

Não há quem não aprecie as suas qualidades. Calcorreou vários terrenos, caiu na esquerda, na direita e deambulou pelo centro, tratando sempre a bola com classe. Faltou, por vezes, o que falta sempre. Assertividade e objetividade.

Lameiras

Mais um jogo ligado à corrente do extremo canhoto, que tem sido dos mais irreverentes do emblema vimaranense neste arranque de época. Sem receio de partir para os duelos individuais, traçou vários lances de perigo.

Rosier

O pêndulo do Estoril, a fazer a ligação de toda a estratégia da equipa de Nélson Veríssimo. É importante a manter o equilíbrio defensivo e é igualmente um elemento sempre a ter em conta na construção de jogo.

Bruno Varela

Intervenções decisivas na fase final do encontro, duas delas verdadeiramente milagrosas, a segurar os três pontos em Guimarães. O guarda-redes foi decisivo para o triunfo vimaranense.