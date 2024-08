A FIGURA: Tiago Silva

O motor do Vitória de Guimarães. O médio correu quilómetros, jogou e fez jogar no setor intermediário, destacando-se em vários capítulos do jogo. Variou o flanco com uma facilidade tremenda, soltando a bola com classe. Deu também nas vistas na cobrança de bolas paradas com vários cruzamentos venenosos. Num desses lances bateu o livre em que Ramirez abriu o ativo.

O MOMENTO: golo de Jesus Ramirez (32’)

Lance de bola parada, mais um para o Vitória que estava a criar perigo com as bolas colocadas na área. Tiago Silva bateu de forma tensa o livre, ao segundo poste Chucho Ramirez ganha o duelo direto e, mesmo num ângulo difícil, cabeceou de forma certeira para o fundo das redes. Estreia a marcar do venezuelano, valendo os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Chucho Ramirez

O avançado venezuelano foi uma das muitas caras novas no onze do Vitória. Trabalhou no ataque, com e bola, mas também sem bola na pressão, e estreou-se a marcar com um cabeceamento certeiro.

Wagner Pina

Rapidíssimo, o lateral direito do Estoril esteve sempre em jogo. Susteve um dos pontos do Vitória, a asa esquerda, e incorporou várias vezes o ataque ao combinar com Fabrício. Boa prestação.

João Mendes

Regular pelo lado esquerdo, o reforço tem vindo a evidenciar-se pela segurança com que fecha o flanco. Somou várias incursões ofensivas, pecando apenas na definição ao traçar vários cruzamentos que podia ter criado mais perigo.

Joel Robles

O guarda-redes espanhol cometeu alguns erros, por aparente excesso de confiança, mas ainda assim, foi segurando os estorilistas no jogo com várias intervenções de recurso.