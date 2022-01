A FIGURA: Óscar Estupiñán

Bis saboroso do colombiano, a regressar aos golos com uma prestação determinante para a conquista dos três potnos. Dois remates de pé esquerdo, no interior da área, devolveram o Vitória de Guimarães aos triunfos. Lutou muito na frente, provocou o erro a Thiago Silva, e quando teve oportunidade fez o seu papel na área: marcou.

MENÇÃO HONROSA: Rochinha

Entrou ao intervalo e revolucionou o jogo do Vitória. Acrescentou a velocidade que estava a faltar e e a capacidade para improvisar e rasgar a defesa adversária. Catapultou a equipa ao assinar o empate ao minuto 61 com um grande golo. Remate de fora da área com as medidas certas, uma autêntica bomba. Poucos minutos depois esteve perto de bisar. Foi determinante para a reação da equipa do Vitória de Guimarães.

O MOMENTO: primeiro golo de Estupiñán (69)

Trabalho de Rafa Soares no corredor esquerdo, muito subido no terreno a encarar Soria já no interior da área. Conseguiu armar o cruzamento, na área Estupiñán ajeitou o esférico enquadrando-se com a baliza para rematar na passada com o pé esquerdo para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Alfa Semedo

Chegou da CAN e foi lençado de imediato no onze do Vitória, tal como Mumin. O médio deu capacidade física ao setor intermediário do Vitória. Rematou de forma violenta ao travessão da baliza do Estoril ainda na primeira parte. Acabou a central.

Gamboa

Jogo de luta no meio campo do Estoril. Jogou prático na saída de bola curta da equipa de Bruno Pinheiro, e foi um elemento importante para o equilíbrio da equipa. Ganhou vários lances na raça.

Marcus Edwards

Voltou à titularidade e, a espaços, soltou a sua magia. Não teve tanta regularidade como é costume, mas ainda assim teve capacidade para romper pelos flancos. O fabrico do terceiro golo é o principal exemplo.

André Franco

Jogador evoluído tecnicamente, foi sujeito a um jogo mais posicional e com pouca bola em Guimarães em virtude da postura do Estoril. Quando teve bola soltou o seu perfume. Bom golo a adiantar o Estoril no marcador.