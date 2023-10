A FIGURA: Safira

Voltou a ser talismã, a exemplo do que aconteceu em vários jogos na época passada. Foi uma das apostas de Paulo Turra ao intervalo, e o brasileiro ajudou a revolucionar o jogo do Vitória de Guimarães. O avançado brasileiro até falhou um golo escandaloso, antes do empate, mas acabaria por definir o jogo na marcação de uma grande penalidade. Prestação em que acrescentou muito ao jogo coletivo do Vitória.

O MOMENTO: expulsão de Holsgrove (40’)

Momento imprudente do escocês, num lance atacante e inofensivo, a dividir de forma desnecessária um lance com Manu Silva. Holsgrove acertou com os pitons na canela do jogador do Vitória, sendo que Miguel Nogueira não teve dúvidas em mostrar cartão vermelho ao médio estorilista. A equipa de Vasco Seabra tinha o jogo completamente controlado, e a partir daí ficou à mercê do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Guitane

O franco argelino foi dos principais desequilibradores do jogo. Várias vezes pegou no esférico colado ao pé e rompeu pelo corredor central, deixando, literalmente, vários adversários para trás. Foi pelas suas ações que o Estoril fez abanar o adversário.

Bruno Gaspar

Foi dos mais competentes do Vitória de Guimarães, evidenciando-se no apoio às movimentações ofensivas da equipa montada por Paulo Turra. Tirou vários cruzamentos relativamente perigosos para a área, como no lance do segundo golo dos vimaranenses.

Rodrigo Gomes

Um golo – o segundo do Estoril – e uma assistência mereciam mais por parte do extremo. Prestação muito capaz, quer a nível tático quer a nível técnico. A tranquilidade com que faz o golo é deliciosa.

Jota Silva

Não marcou, mas foi o ponto de corrente deste Vitória. Mesmo na fase negativa do jogo, em que tudo parecia perdido, o atacante não entregou as armas e manteve a toada. Foi da sua réstia de esperança que a equipa se manteve viva.