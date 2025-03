O Vitória de Guimarães reagiu à eliminação europeia com um triunfo, batendo o Estrela da Amadora no D. Afonso Henriques. A vitória (2-0) foi alcançada com golos de Tomás Handel e Telmo Arcanjo naquele que foi o terceiro triunfo consecutivo dos vimaranenses na Liga, o que acontece pela primeira vez nesta edição do campeonato.

A derrota com o Betis foi pesada, mas os conquistadores deram uma boa resposta, voltando a colocar-se a dois pontos do Santa Clara na corrida pelo quinto posto, último que pode dar qualificação europeia. Perante quase 14 mil espectadores, o Vitória rubricou uma prestação com duas partes distintas.

A primeira metade foi de domínio inequívoco. Nessa senda, o minuto dez foi de definição em Guimarães. Samu fez um primeiro teste a João Costa com um remate de primeira. Na sequência do canto, Samu travou novo duelo com o guarda-redes contrário, num bom gesto técnico de calcanhar, mas estava lá Handel para recarregar para o fundo das redes.

Repentino, com várias bolas longas para o ataque a tentar explorar a velocidade de Chico Banza, o Estrela da Amadora apostou essencialmente nesse estilo de jogo: futebol direto, com pouco critério, deixando a iniciativa de jogo do lado do Vitória. Sem uma intensidade vertiginosa, o conjunto da casa ficou com o papel de definir as regras do jogo, espreitando várias vezes o segundo.

Foi valendo João Costa a manter o diferencial mínimo no resultado. Com intervenções vistosas, o guarda-redes do Estrela da Amadora negou o golo a João Mendes num livre direto e antes disso tinha já impedido que Hevertton assinasse um grande golo com um remate violento de fora da área.

O figurino alterou-se após o descanso. Fez por correr atrás do prejuízo o Estrela, foi mais aguerrido e aproveitou um regresso amorfo do Vitória para provocar a incerteza no jogo com vários lances de bola parada, essencialmente, a criar lances de relativo perigo.

A meio do segundo tempo o conjunto de Luís Freire de uma estocada no jogo. Arcanjo finalizou de primeira o passe com selo de golo de Nelson Oliveira, num lance em que Ferro fica mal na fotografia. Numa jogada que não aparentava ser problemática, a má abordagem do central deixou o Vitória em situação favorável para fazer o segundo, selando assim a contagem final.

Sétima jornada sem perder do Vitória, vencendo pela primeira vez três jogos consecutivos na Liga esta temporada. Cava um pequeno fosse para quem vem a seguir, mantendo-se na peugada dos açorianos. Volta a perder o Estrela, voltando a conhecer o sabor da derrota cinco jornadas depois: não consegue descolar do antepenúltimo posto.

A FIGURA: Samu

Formou o duplo pivô do meio campo com Handel, destacando-se em vários capítulos do jogo. Travou com João Costa um duelo entretido, com o guarda-redes do Estrela a levar a melhor. Conquista, ainda assim, o pontapé de canto que dá origem ao primeiro golo e faz o primeiro remate no lance em que a equipa de Luis Freire abanou as redes. Golpe de calcanhar defendido para a ressaca de Handel. Atira de primeira à barra a meio da segunda parte.

O MOMENTO: segundo golo do Vitória (66’)

Passe de Maga a solicitar Nelson Oliveira a partir do corredor esquerdo. O lance parecia condenado, face ao posicionamento de Ferro, mas o central teve uma má abordagem ao lance, deixando o Vitória em boa posição. Nelson Oliveira fez o passe certeiro para Telmo Arcanjo finalizar de primeira para o fundo das redes. Golo que acabou por ser decisivo numa fase em que a equipa de Luís Freire não se conseguia encontrar.

POSITIVO: reação vimaranense à eliminação europeia

Há apenas três dias, neste mesmo palco, o Vitória caiu das provas europeias. Uma derrota pesada com os espanhóis do Betis, que não teve repercussões no campeonato. Os vimaranenses somaram o terceiro triunfo consecutivo, naquela que é a melhor série na Liga.