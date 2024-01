A FIGURA: Jota Silva

A garra e a entrega do costume no lado direito do ataque, numa exibição coroada com um golo e duas assistências. Ajudou ao desbloquear o jogo na primeira parte, ao fazer o passe para o golo inaugural. Confirmou o triunfo na segunda metade com um golo e nova assistência, já depois de obrigar Hevertton a fazer falta e ser expulso. Jogo intenso, com classe e decisivo de Jota Silva, que apontou o nono golo da temporada.

O MOMENTO: segundo golo do Vitória (80’)

O cronómetro aproximava-se do final do encontro, persistindo a vantagem mínima do Vitória de Guimarães. A dupla em destaque neste jogo arrumou com a questão. Cruzamento de Nuno Santos, da esquerda, para Jota Silva finalizar de cabeça no coração da área, desfazendo as dúvidas.

OUTROS DESTAQUES

Léo Jabá

O brasileiro de 25 anos mostrou ser um dos mais talentosos do Estrela da Amadora. Dos poucos que não se escusou a ter bola, foi dos seus pés que o Estrela conseguiu criar lances virado para o jogo e sem bola longa.

Nuno Santos

Um dos últimos reforços do Vitória para esta temporada, o médio tardou a confirmar as expetativas que nele eram depositadas. Estreou-se a marcar na última jornada, num jogo em que também assistiu, e deu um safanão este jogo. Pormenor de classe a abrir o ativo, com um toque de primeira com o pé esquerdo, fazendo ainda uma assistência.

Ronaldo

Força física impressionante do atacante. Deu muito trabalho aos defesas do Vitória, mostrando logo no primeiro lance ao que vinha ao fugir pela direita. Um poço de força e de rapidez, que mesmo num jogo pouco conseguido foi sempre uma ameaça.

André Silva

O atacante completou o resultado final, com mais uma exibição de muita luta em que, sem grandes oportunidades, foi uma espécie de elo de ligação entre os colegas. Finalizou na reta final do encontro, apontando o décimo golo da temporada.