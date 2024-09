Antes de mais, um grande jogo. Vitória e Famalicão protagonizaram um duelo minhoto eletrizante num dos jogos de encerramento da 4.ª jornada da Liga. Com os dois emblemas a protagonizar um arranque de temporada prometedor, o embate ficou definido para lá dos noventa. Caiu para o Vitória de Guimarães, fazendo entrar em ebulição os mais de 20 mil adeptos no D. Afonso Henriques.

Mosquitos por cordas, muitos duelos e pressão de parte a parte. Chucho Ramirez ganha no corpo a corpo com o opositor e serve Tomás Handel no interior da área. O cronómetro assinalava o minuto 90+1 e o médio atirou de primeira, com o pé esquerdo, definindo o embate. O momento de um jogo cheio de predicados, naquela que foi a primeira derrota famalicense.

Com os mesmos dez de campo utilizados até agora, o Famalicão demonstrou personalidade. Faltou definir mais lances ofensivos nos momentos em que esteve por cima. Foi, precisamente o que o Vitória teve. Mesmo passando por momentos de menor fulgor no jogo, para além dos dois golos enviou duas bolas aos ferros, acabando, então, por vencer na reta final.

Famalicão personalizado anula desvantagem

A prometer, desde logo, um bom jogo as duas equipas entraram a todo o vapor, impondo intensidade no jogo. Logo aos oito minutos o Famalicão experimentou uma sensação nova esta época. Nelson Oliveira esticou o jogo numa fase em que os famalicenses carregavam, e fabricou a vantagem do Vitória. Bom passe de pé esquerdo para Kaio encostar ao segundo poste.

Audaz e competente, com três vitórias nos três jogos realizados o Famalicão não se deixou abalar pelo primeiro golo sofrido e manteve a consistência. Foi mais completo o conjunto do técnico vimaranense Armando Evangelista, perante um Vitória «amassado», como o próprio Rui Borges admitiu, à entrada para o décimo jogo em pouco mais de um mês.

Com um futebol mais perfumado, mais bola e até mais iniciativa, o Famalicão viu, ainda assim, o Vitória ser mais perigoso. Nelson Oliveira, que assistiu para o golo de Kaio, atirou uma bola ao ferro e obrigou ainda Zlobin a fazer uma defesa complicada perante um remate violento.

Handel decide para lá dos noventa

A realidade é que o evoluir do cronómetro até poderia fazer na equipa da casa o peso das eliminatórias europeias, mas até acabou por ser o Vitória a estar melhor na segunda metade. Assumiu as despesas do jogo como ainda não o tinha feito, atirando nova bola ao ferro logo nos instantes iniciais. Tiago Silva, de livre direto, viu Zlobin defender com dificuldades para o travessão.

Passou a jogar mais na expetativa o Famalicão, desceu linhas e viu o Vitória circundar a área. Saídas cirúrgicas passaram a ser o protótipo famalicense para chegar a um segundo golo. Uma estratégia que ia dando frutos: ao minuto 70 Sorriso teve nos pés a oportunidade de bisar, mas falhou no esférico após uma arrancada de Moura pela esquerda.

De duelo em duelo, quezília em quezília, entre vários lances disputados, a crença vimaranense acabou por ser premiada na reta final com o tal golo um minuto após os noventa de Tomás Handel. Num jogo em que nenhuma das equipas mereceria a derrota, os três pontos ficam em Guimarães, que se junta ao Famalicão no lote dos segundos classificados.