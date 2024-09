A FIGURA: Tomás Handel

Os holofotes estavam preparados para se virarem para ele no último suspiro. Depois de mais um jogo monstruoso no meio campo, em que jogou e fez jogar, o médio decidiu o embate minhoto nos descontos. Ajustou a equipa do Vitória, ajudou a equilibrar nos momentos de menor fulgor e teve critério na construção. Assina o momento do jogo com o remate certeiro de pé esquerdo.

O MOMENTO: segundo golo do Vitória (90+1’)

Lance de insistência do Vitória. Chucho Ramirez ganha no corpo a corpo o duelo com o seu oponente direto, ficando em condições de servir Tomás Handel, vindo de trás. Na área, o médio teve a frieza que o momento pedia, atirando de primeira com o pé esquerdo para o fundo das redes, carimbando os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Borevkovic

O central croata teve aquele que terá sido o jogo de maior trabalho até agora neste arranque de época. Mostrou, uma vez mais, competência perante um Famalicão que apareceu diversas vezes no ataque com muitos homens

Sorriso

Terceiro golo do brasileiro, confirmando-se como um dos destaques do Famalicão. Oportuno, aparece bem nas costas da defesa no lance em que empata a partida com um remate de pronto. Assobiado sempre que tocava na bola, depois do festejo do golo.

Nelson Oliveira

O Vitória tem mais oportunidades na primeira metade, muito por força da crença do avançado. Assiste Kaio César para o golo, remata ao ferro de pé esquerdo e obrigou ainda Zlobin a fazer uma defesa apertada com um remate violento.

Topic

Youssouf tem sido o patrão do meio campo famalicense, estar noite Topic mostrou que é a dupla que faz carburar este Famalicão. Jogo discreto, mas de extrema competência.