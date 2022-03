A FIGURA: Rochinha

Apesar de intermitente, ora aparecia ora estava mais alheado do jogo, foi dos que mais mexeu com o jogo do Vitória. Conseguiu acelerar o jogo, provocou rasgos e criou lances de perigo, como no golo anulado a Tiago Silva, em que teve engenho para picar a bola por cima dos adversários. Acabou por decidir o encontro naquele que foi o momento do jogo, ao marcar o golo que valeu os três pontos ao Vitória.

O MOMENTO: golo de Rochinha (47’)

Má saída de bola do Famalicão, o guarda-redes Luiz Júnior entrega a bola ao Vitória que, adiantado no terreno, rapidamente conseguiu colocar Rochinha na cara do guarda-redes. Antes de rematar o extremo ainda driblou um adversário, atirando depois com convicção ao primeiro poste para o fundo das redes. O tentou que valeu ao Vitória o regresso aos triunfos.

OUTROS DESTAQUES

Óscar Estupiñán

A máquina de guerra do ataque do V. Guimarães, voltou a dar muito trabalho aos defensores adversários com pressão constante e crença em todas as bolas. Igualou a partida com o seu instinto oportuno a antecipar-se.

Pickel

O médio suíço foi fulcral no jogo sem bola do Famalicão, sendo exímio na ocupação de espaços e na manutenção do equilíbrio da equipa montada por Rui Pedro Silva. Fez vários cortes e soube sair a jogar.

Abdul Mumin

Sem culpas no golo sofrido, o central fez um jogo completo. Irrepreensível nas suas funções, na manobra defensiva, o central ganês destacou-se igualmente pela forma como incorporou o ataque e foi solução quando o Vitória estava em desvantagem.

Pêpê

No regresso a Guimarães, o médio foi cerebral com o esférico, organizando o jogo com critério. Preponderante nos lances de bola parada. Apesar do desvio em Miguel Maga, o livre do golo que abre o ativo é muito bem batido.