A FIGURA: Nelson da Luz

Bisou em apenas nove minutos na segunda parte, encaminhando o triunfo do Vitória de Guimarães. O jogo nem lhe estava a correr propriamente de feição, mas apareceu de forma oportuna em dois lances ofensivos e com o pé esquerdo abanou as redes. Tinha um golo até agora, apontado há duas jornadas em Paços de Ferreira, chegou aos três esta noite. Decisivo para a conquista dos três pontos.

O MOMENTO: golo de Mikey (22’)

Um grande golo a abrir as hostilidades no D. Afonso Henriques. Zé Carlos faz o cruzamento no lado direito, algo perdido na marcação Penetra ficou a meio entre a antecipação e o controlo do seu adversário, acabando por ser iludido por uma finta de corpo do escocês. Enquadrado com a baliza, Mikey rematou forte e cruzado, um golo de belo efeito.

OUTROS DESTAQUES

Mikey Johnston

O escocês voltou a demonstrar pormenores de classe no lado esquerdo do ataque do Vitória. Assinou vários lances individuais vistosos, como o que deu o primeiro golo do encontro, em que com um remate cruzado abriu as hostilidades.

Ivo Rodrigues

Lançado ao intervalo, a jogar numa casa que foi sua, o atacante revolucionou o jogo essencialmente pela capacidade de definição que acrescentou ao Famalicão. Duas assistências para golo quase serviam para roubar pontos em Guimarães.

Zé Carlos

A jogar fora da sua posição, na lateral direita, o jovem jogador impõe-se com facilidade pela crença que empresta a cada lance. Fez o cruzamento para o golo de Mikey Jonhston e passa atrasado para o primeiro golo de Nelson da Luz. Regular na manobra defensiva, foi sempre opção para o ataque.

Alex Millán

Entrou para dar o ímpeto ofensivo que faltava ao Famalicão. Possante, o avançado foi à cara de Varela fazer o primeiro golo dos famalicenses ao aparecer isolado. Um golpe de cabeça reduziu para a desvantagem mínima.