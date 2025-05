Sangue, suor e lágrimas. Este foi o desígnio do Farense no duelo da penúltima jornada da Liga. Os leões de Faro saem do D. Afonso Henriques com três pontos preciosos na luta pela sobrevivência (1-2) ao vencer com um golo de Darío Poveda já nos descontos. Pela primeira vez na sua história o Farense vence no reduto vimaranense, deixando as contas para a derradeira jornada.

Num embate de emoções fortes, em que se faziam contas entre a manutenção e a Europa, acabou por ser mais feliz o conjunto de Tozé Marreco, mantendo viva a esperança da permanência entre os grandes do futebol português. O Vitória dominou, mas foi perdulário. Tinha nas mãos o carimbo para selar as suas contas, do apuramento para a Liga Conferência, mas fica à mercê da última jornada, em Alvalade.

Sorri o Farense, que até nem começou por ter boas notícias. Último classificado à entrada para a penúltima ronda do campeonato, viu o jogo ter um ingrediente extra para as suas contas antes do apito inicial. O AVS venceu na Reboleia, sabendo-se desde logo que caso não pontuassem os algarvios eram despromovidos ao segundo escalão.

Disposto a selar as contas europeias o Vitória entrou a todo o gás. Não chegou ao golo logo aos quatro minutos quase que por milagre. Na sequência de um canto Kaique fez duas defesas decisivas a negar o golo a Nuno Santos, desviando a bola para o ferro no primeiro remate.

Num lance de contragolpe puro o Farense baralhou as contas da equipa de Luís Freire apenas dois minutos volvidos. Passe de Rui Costa a solicitar a desmarcação de Marco Matias, com o extremo a aparecer na cara de Bruno Varela para adiantar os algarvios no marcador. Frieza do jogador que já vestiu a camisola do Vitória a manter os sinais vitais do Farense.

O embate ficou incaracterístico. Nervoso, o Vitória não conseguiu efetivar de forma tão vincada o domínio que esboçou no arranque. Agarrou-se ao que pôde o Farense, fez por pausar o ritmo de jogo, muitas das vezes com antijogo evidente em vários momentos.

Evoluiu o cronómetro com supremacia do Vitória, mas sem inspiração para abanar as redes. Um momento que apenas chegou após o período de descanso, num dos primeiros lances do segundo tempo. Gustavo Silva apontou de cabeça o golo do empate num lance de bola parada cobrado por João Mendes.

Na busca do segundo, o Vitória teve mais posse de bola, circulou-a, mas ia faltando objetividade. Kaique ainda voltou a estar em destaque ao negar o golo a Nelson Oliveira, mantendo o Farense ligado à corrente para os derradeiros minutos, que foram frenéticos.

Rony Lopes esteve frente a frente com Varela. Penálti para o Farense num lance entre Relvas e Rui Costa. O extremo colocou demais o esférico, fazendo a bola embater no poste. O golpe de sobrevivência do Farense chegou já para lá da hora por Darío Povedo. Remate cruzado a bater o guarda-redes do Vitória para manter os sinais vitais dos algarvios para a última jornada, em que recebe o Santa Clara.

Santa Clara que, curiosamente, disputa com o Vitória o quinto lugar. Açorianos e vimaranenses estão igualdados na tabela, com vantagem para o Vitória. Na derradeira jornada da Liga os comandados de Luís Freire deslocam-se a Alvalade, num duelo com grau de dificuldade elevada. As contas, da Europa à sobrevivência, ficam para a última jornada.



A FIGURA: Kaique

Com um punhado de defesas determinantes, algumas delas verdadeiramente milagrosas, o guarda-redes brasileiro de 22 anos segurou o Farense. Logo aos quatro minutos desviou para o ferro um remate de Nuno Santos, travando ainda uma segunda tentativa do médio. Já na segunda parte teve nova intervenção assombrosa a evitar o golo de Nelson Oliveira.

O MOMENTO: golo de Darío Poveda (90+2’)

Lance de crença do Farense, de insistência num momento em que o Vitória estava por cima. Após um cruzamento, na segunda bola, o espanhol Darío Poveda remata cruzado para o fundo das redes, escassos minutos depois de ter sido lançado no jogo. Um golo que pode ser determinante nas contas finais.