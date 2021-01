O relvado do Estádio D. Afonso Henriques não aparenta estar nas melhores condições para o embate entre o Vitória de Guimarães e o Farense, agendado para as 18horas, a contar para a jornada 14 da Liga.

Em determinadas zonas do terreno, principalmente junto à bancada Topo Sul, que recebe menos luz solar, nota-se gelo e geada, o que faz com que o relvado fique escorregadio.

Funcionários da empresa que faz a gestão do relvado do Estádio D. Afonso Henriques estão no local com máquinas a tentar secar o relvado, usando-se também água quente para tentar baixar a temperatura.

Os dois treinadores, João Henriques e Sérgio Vieira, já estiveram no relvado, assim como quase todos os elementos das duas equipas, inclusivamente o presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, a acompanhar o evoluir da situação.