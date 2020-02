FIGURA: Marega

Decidiu o jogo, festejou efusivamente, foi insultado e pediu para sair. Que jogo para maliano, um turbilhão de emoções onde já foi feliz. O triunfo do FC Porto é conseguido com um golo seu, com classe, a picar sobre Douglas. Os festejos deram origem a insultos e Marega não gostou, pedindo para sair. Os colegas tentaram impedir, Sérgio Conceição tentou impedir mas ninguém conseguiu contrariar a força do maliano. Deixa o FC Porto a apenas um ponto da liderança.

MOMENTO: golo de Marega (60’)

Bola longa de Mbemba para Marega, que ganha em velocidade a Venâncio. A bola acaba por atraiçoar Venâncio, que coloca inadvertidamente isola o maliano. Na cara de Douglas o atacante do FC Porto pica a bola e dá o triunfo ao FC Porto.

NEGATIVO: arremesso de tochas e cadeiras

Tem sido recorrente nos jogos de maior cartaz no Estádio D. Afonso Henriques. Após o primeiro golo do FC Porto foram trocadas tochas e cadeiras na convergência entre o Topo Norte, onde estavam instalados os adeptos do FC Porto, e a Bancada Nascente. Nos festejos do segundo golo azul e branca foram arremessadas cadeiras para o relvado.

OUTROS DESTAQUES

Pepê

Pauta o jogo do Vitória com qualidade, sem receio de ter o esférico e sempre virado em direção à baliza adversária. Destacou-se pala qualidade de passe e esteve perto do golo ao minuto dezanove; disparou uma bomba, obrigando Marchesín a fazer uma grande intervenção.

Sérgio Oliveira

Face à época irregular de Danilo, tem assumido o estatuto de patrão do meio campo azul e branco. Tem sabido assumir esse papel e esta tarde voltou a estar em bom plano. Criterioso, abriu caminho ao triunfo, a meias com o Douglas, provocando o autogolo.

Bruno Duarte

Voltou a marcar depois de já o ter feito em Famalicão. Num bom momento de forma o brasileiro apareceu à ponta de lance a cabecear para o fundo das redes. De resto, trabalhou muito no ataque da equipa de Ivo Vieira.

Alex Telles

Acabou debilitado fisicamente, esgotado. Mais uma exibição esforçada do lateral esquerdo, não se iludindo com os dribles de Edwards. Praticamente não deixou que o Vitória criasse perigo pelo seu corredor e, como é costume, foi várias vezes ao ataque.