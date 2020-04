O que começa tem de ser acabado. É esta a filosofia com que Florent Hanin, lateral-esquerdo francês do Vitória de Guimarães, encara o que resta da Liga, mas para isso, os clubes terão de ter tempo para se preparar.



«Na minha cabeça e, acho que na cabeça de toda a gente, quando começamos uma coisa temos de a acabar. Portanto, se começamos um campeonato, temos de o acabar. Vamos precisar de uma pré-época, acho que uma pré-época é, no mínimo, três ou quatro semanas. Precisamos disso para conseguir estar no pleno das nossas capacidades físicas e também para não termos problemas no futuro, para não termos lesões» referiu o jogador numa conferência de imprensa através de videochamada.

A paragem nas competições devido à pandemia da Covid-19 deixou Florent disponível para se dedicar a tempo inteiro à família, nomeadamente à mulher e aos dois filhos. Embora admita cansaço psicológico pela situação, o galês assume ter «fome de bola» e um desejo enorme de voltar aos relvados. «O Vitória tem um objetivo e, para já, esse objetivo não está cumprido. Toda a gente tem a certeza de que é possível conseguir o nosso objetivo e o Vitória está a dar-nos as máximas condições possíveis como o material para treinar em casa, portanto, acho que o clube está a fazer tudo para que estejamos em boas condições físicas para quando o campeonato for retomado», disse.



Perante a indefinição em relação à data para o regresso da Liga, vários clubes reduziram ou equacionaram reduzir salários dos futebolistas. Florent desconhece se esse será o caso dos vimaranenses, mas mostrou aberta para o fazer.



«Acho que o presidente falou com os capitães mas para já nós não sabemos de nada. Quanto a uma redução salarial, penso que neste momento o Vitória continua bem financeiramente mas podemos baixar, claro que sim», concluiu.