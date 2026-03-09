Gil Lameiras, treinador da equipa B do Vitória de Guimarães, está bem encaminhado para assumir o comando técnico da equipa principal, apurou o Maisfutebol.

O técnico, que completou 32 anos no sábado, tem contrato com a SAD dos minhotos até 2028 e prepara-se para suceder a Luís Pinto que, conforme o nosso jornal já avançou, está de saída após a derrota por 2-0 nos Açores, ante o Santa Clara, no domingo.

A promoção de Gil Lameiras, que fez todo o percurso – desde 2016 – como treinador no Vitória, desde os mais jovens escalões, acontece numa altura em que a equipa B lidera, à condição, a fase de subida da Liga 3, ao fim de cinco jornadas. No domingo, ganhou por 2-1 em Mafra, obtendo o golo do triunfo aos 90+8m e reduzida a dez elementos.

Esta é a segunda temporada de Gil Lameiras na equipa B, que conduziu à subida à Liga 3 no último ano, perdendo a final do Campeonato de Portugal para o Lusitano de Évora.

O Maisfutebol sabe que há grande probabilidade de haver avanços nas próximas horas, ainda esta segunda-feira. Gil Lameiras, natural de Fafe e atualmente a efetuar o curso UEFA A/Grau III, deve ser acompanhado por vários elementos do corpo técnico dos bês. Na equipa técnica poderão continuar nomes que já são da casa, como são os casos de Douglas Jesus ou Leonel Olímpio. Todas estas situações ainda estão a ser limadas, sendo outra questão relevante a definição sobre um técnico que tenha habilitações de grau IV. Além disso, se esta será uma solução até final da época 2025/26 ou também já para 2026/27.

O Vitória, nono classificado com 32 pontos e já vencedor da Taça da Liga esta época com Luís Pinto ao leme, vai receber o Famalicão no próximo sábado, em jogo da 26.ª jornada da Liga, agendado para as 15h30.

Quem é Gil Lameiras?

Antes de ser treinador, Gil Lameiras fez percurso como atleta em clubes do concelho de Fafe, de onde é natural, jogando como médio. Além do principal clube da cidade, a AD Fafe, jogou na formação do Ases de São Jorge e do GD Vasco da Gama. Como sénior, ainda jogou no GD Travassós e no OFC Antime nos distritais da AF Braga. Ainda teve uma curta passagem pelo futsal da AD Fafe, já quando, enquanto fazia a sua formação académica no ISMAI, dava os primeiros passos como técnico nas mais jovens equipas do Vitória.

Em Guimarães, depois de iniciar nos Afonsinhos e antes de chegar à equipa B, foi treinador principal e adjunto em vários escalões até assumir a equipa principal dos sub-15 no Campeonato Nacional em 2022/23 e os sub-17 em 2023/24, terminando ambas as épocas no quarto lugar e só atrás dos ditos “grandes”.