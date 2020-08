O Vitória de Guimarães venceu esta quinta-feira a sua equipa B, que disputa o Campeonato de Portugal, por 3-2, em jogo de treino no Estádio D. Afonso Henriques.



Marcus Edwards e Bruno Duarte (por duas vezes) marcaram para o plantel principal do emblema minhoto, um auto-golo e Nuno Pereira marcaram os golos da equipa secundária.



As duas equipas voltam a encontrar-se dia 4 de setembro, antes do Vitória de Guimarães defrontar o Moreirense e o Gil Vicente, ambos adversários da primeira Liga.