O líder de bancada dos White Angels, claque oficial do Vitória de Guimarães, está impedido judicialmente de assistir aos jogos em que o clube vimaranense seja interveniente, assim como não pode frequentar a sede da referida claque.

Reconhecido adepto do Vitória, Luís Barroso é conhecido por normalmente estar em tronco nu na linha da frente da claque, liderando o apoio à equipa. Como medida de coação decretada pelo Tribunal de Guimarães, tem de se apresentar na esquadra da Polícia de Segurança Pública no horário dos jogos do Vitória.

Esta medida terá origem em factos ocorridos no dia 28 de novembro, dia em que o Vitória recebeu o Standard de Liège, registando-se escaramuças no Centro Histórico de Guimarães, nas quais Luís Barroso terá, alegadamente, estado envolvido.

Os White Angels reagiram assim em comunicado: «Apelamos a que a comunidade vitoriana e principalmente os nossos elementos se mantenham serenos, confiantes e atentos. Não vamos dar trunfos àqueles que não nos conhecem e que nos visam com ataques injustificados sob a capa de um alegado combate à violência no futebol. Não aceitaremos ser bodes expiatórios e saberemos combater aqueles que injustificadamente nos perseguem no local próprio. A injustiça não prevalecerá. Se há coisa em que acreditamos é que a verdade prevalece».