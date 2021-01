O Vitória conquistou o terceiro triunfo consecutivo na Liga ao vencer o Marítimo no Estádio D. Afonso Henriques com um golo de Óscar Estupiñan (1-0). O avançado colombiano continua de pé quente e deu mais um triunfo aos vimaranenses, que confirmam o bom momento de forma.

Primeiro ciclo de três jornadas consecutivas a vencer do Vitória antes da deslocação à Luz, chegando-se assim à frente na tabela classificativa. Os pupilos de João Henriques ultrapassam o Paços de Ferreira e ficam a apenas um ponto do Sp. Braga, cavando um fosso ainda mais alargado para o restante pelotão.

Com mais iniciativa durante todo o jogo, o Vitória chegou à vantagem no início do segundo tempo e permitiu que a indefinição no resultado se prolongasse até ao apito final ao desperdiçar várias oportunidades para marcar o segundo perante um Marítimo algo inoperante.

Quaresma sem sequência

A vontade por parte do V. Guimarães de dar sequência aos resultados das últimas jornadas fez-se sentir logo nos primeiros segundos do encontro, com um cruzamento venenoso de Quaresma a por em sentido a defesa do Marítimo. Estupiñan ficou a centímetros do golo, num dos movimentos típicos do jogo.

Com ligeiro ascendente do Vitória, até porque assumiu as defesas do jogo, foram vários os cruzamentos de Ricardo Quaresma que forçaram o erro no setor mais recuado do Marítimo, faltando, ainda assim, sequência eficaz aos cruzamentos.

Ainda assim, o jogo estava dividido e o Vitória abria várias brechas que permitiram ao Marítimo ir equilibrando forças no que aos momentos de perigo diz respeito, construindo vários lances promissores, Teve mesmo nos pés a possibilidade de ir em vantagem para o intervalo num dos últimos lances do encontro num contragolpe em que saiu em superioridade numérica. Bambock e Joel Tagueu não conseguiram a emenda.

Pé quente de Estupiñán resolve

Tanto tentou Quaresma na primeira metade, que municiou o golo do V. Guimarães no arranque da segunda mparte. Na génese da jogada está, então, o cruzamento de Quaresma, chegando a bola a Rochinha após duas falhas na interceção. Rochinha remata para defesa de Amir e na recarga Estupiñan indica o caminho do triunfo com o remate de primeira.

Subiu alguns metros no terreno o Marítimo, porque a desvantagem no marcado assim o obrigou, ficando jogo aberto. Num lance dividido por Macedo com Mensah o Marítimo ia beneficiando de um penálti, mas após consultar o VAR Fábio Veríssimo acabou por reverter a sua decisão.

Com um jogo mais taco a taco o Vitória evidenciou a sua superioridade e esteve por diversas vezes perto do segundo, desperdiçando oportunidades soberanas para arrumar com o jogo. Ficou-se pelo triunfo pela margem mínima, confirma o bom momento de forma no fecho da primeira volta.