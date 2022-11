A FIGURA: Tiago Silva

Entrou na primeira parte, a frio, para render o lesionado André André. Num jogo com excesso de contactos, com demasiados duelos, o médio incorporou o espírito e deu-se à luta, entregou-se com tudo. Para lá da exibição, que já vinha a ser positiva, define o jogo com um grande golo de fora da área. Terceiro golo da época para o camisola dez do Vitória SC.

O MOMENTO: golo do Vitória (70m)

Um valente safanão na monotonia. Num jogo morno, Tiago Silva encheu o pé, do meio da rua – literalmente – e faz um grande golo. Encheu-se de fé, tinha via aberta no corredor central, aproveitou o espaço para se colocar em carreira de tiro e disferir um disparo indefensável para Miguel Silva.

OUTROS DESTAQUES

Lameiras

Jogo de luta, de transpiração e de muita crença para compensar a falta de inspiração coletiva. Traçou vários cruzamentos e passes que criaram perigo por parte da equipa às ordens de Moreno.

Xadas

A jogar entre linhas, o médio tentou ser dos mais esclarecidos do Marítimo, fazendo-se valer do seu pé esquerdo para criar perigo. Ensaiou por mais do que uma vez o remate, de fora da área, criando lances de relativo perigo.

Dani Silva

Foi aposta de início no Vitória, uma das novidades da tarde, e justificou a aposta. Em crescendo, o médio demonstrou tranquilidade no miolo e, ao mesmo tempo, clarividência com bola. Faz o corte que lança o golo da equipa da casa.

Diogo Mendes

Mexido no meio campo insular, o médio fez um trabalho invisível de grande importância para a equipa. Travou vários duelos, ajudou defensivamente e incorporou a manobra ofensiva do conjunto montado por João Henriques.