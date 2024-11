A FIGURA: Nelson Oliveira

Um batalhador na frente de ataque do Vitória. Não virou a cara luta quando a equipa não conseguiu criar jogo para o servir, veio atrás tentar ajudar na construção, caiu nos flancos para tentar ser parte da solução e correu quilómetros sem bola na pressão. A oportunidade para fazer a diferença caiu-lhe no pé esquerdo e o atacante de 33 anos atirou a contar, apontando o quarto golo da época.

O MOMENTO: golo do Vitória, minuto 64

Livre cobrado por Tiago Silva para o coração da área, no emaranhado de jogadores a segunda bola sobra para a marca do penálti, onde aparece Nelson Oliveira a rematar de primeira, com o pé esquerdo, com selo de golo. Remate violento do avançado, sem hipóteses para Kewin.

POSITIVO: Jota Silva no relvado

Jota Silva subiu ao relvado do D. Afonso Henriques ao intervalo do jogo entre Vitória e Moreirense. O atacante que se mudou para o Nottingham Forest esteve a assistir ao encontro, sendo que ao intervalo falou aos adeptos agradecendo o apoio nas duas últimas épocas, em que jogou com a camisola do Vitória.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva

Todas tentativas de pegar no jogo passaram pelo camisola 10 do Vitória. Foi o médio que veio junto dos centrais pegar no esférico, tentando distribuir jogo nos ataques do conjunto vitoriano. Bate o livre que resulta em golo.

Ofori

Num Moreirense exímio a ocupar espaços, o médio foi a peça chave. Para além de preencher o miolo, Ofori foi o elemento que conseguiu saltar a pressão adversário, ao conseguir ganhar metros no meio campo.

Villanueva

Sem Borevkovic – castigado – teve de ser o venezuelano a assumir o papel de patrão da defesa. Correspondeu com o seu sangue frio, quer a defender quer nos muitos momentos em que teve de assumir a primeira fase de construção.

João Miguel Mendes

Um dos que menos tem rodado no início exigente de temporada do Vitória, o lateral esquerdo tem correspondido. Equilibrado a defender, não se escusa a incorporar o ataque.