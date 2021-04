Em dérbi vimaranense com estatuto europeu, foi na loja dos jovens Andrés, Amaro e Almeida, que o Vitória regressou aos triunfos (2-0). No D. Afonso Henriques venceu a equipa que defendia o sexto lugar perante o ataque vizinho do Moreirense .

Ainda na primeira parte, no espaço de quatro minutos o Vitória apontou dois golos e à meia hora tinha o triunfo encaminhado. André Amaro na sequência de um canto e André Almeida com uma autêntica bomba definiram o jogo.

Reação positiva do Vitória ao desaire da última jornada; a defrontar a equipa que estava acima na tabela, a apenas dois pontos, o Moreirense acabou por abordar o jogo de forma demasiado tímida, apenas dando um ar da sua graça na fase final.

Quatro minutos a desnivelar

Disposto a remendar a má imagem na Madeira, frente ao Nacional, o Vitória apareceu transfigurado em campo, mais ativo e possante frente a um Moreirense que acusou a pressão e disputar diretamente o sexto lugar.

Após alguns avisos, essencialmente por iniciativa de Sacko na direita, em apenas quatro minutos o conjunto de Bino Maçães desnivelou o marcador com dois golos. Primeiro foi André Amaro a estrear-se a marcar na equipa principal na sequência de um canto. Rochinha colocou na área e o jovem movimentou-se bem por entre a apatia adversária, batendo Pasinato.

Apenas quatro minutos depois, sem que o Moreirense pudesse responder, André Almeida disferiu uma autêntica bomba do meio da rua, forte e colocada, a apontar um grande golo que teve o condão de tranquilizar o Vitória quando estava cumprida meia hora de jogo.

Tremedeira perante a ameaça

O evoluir do jogo mudou, necessariamente, a tendência. Teria de fazer mais o Moreirense. É verdade que melhorou, fez por ser um pouco mais audaz, mas ainda assim sem acutilância suficiente para discutir o resultado.

Ainda assim, a tremedeira do Vitória foi notória perante a ameaça. Cometeu vários erros a equipa de Bino Maçães, expôs-se sem necessidade e mesmo tendo as melhores oportunidades não conseguiu fechar definitivamente o jogo sem sobressaltos.

Regressou aos triunfos o Vitória, segura o sexto lugar esta jornada num confronto direto e volta a respirar. Mantém-se a tradição, o Moreirense nunca venceu no D. Afonso Henriques para a Liga. Falha o assalto ao sexto lugar.