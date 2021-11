O Vitória de Guimarães voltou aos triunfos na Liga ao sair por cima no dérbi concelhio com o Moreirense (2-1). Diplomacia inglesa e a cabeça de Bruno Duarte foram os ingredientes para assegurar os três pontos num embate em que o Moreirense merecia claramente mais.

Letal nas oportunidades que teve, a exibição do conjunto de Pepa deixou muito a desejar e apenas uma prestação menos conseguida do Moreirense na finalização permitiu ao V. Guimarães conseguir o triunfo.

Os cónegos ainda enviaram duas bolas ao ferro e reduziram a escassos minutos do minuto noventa. Fizeram uma das melhores exibições da época, mas não conseguiram evitar o quinto jogo consecutivo sem vencer. O histórico continua a ser o que era. O Moreirense nunca venceu no D. Afonso Henriques para o principal escalão do futebol português.

Marcus Edwards desata o nó

A jogar de forma destemida no D. Afonso Henriques, de peito aberto e disposto a lutar pelos três pontos, o Moreirense pressionou alto e obrigou o Vitória a cometer vários erros na saída de bola. Ia falhando, contudo, no momento de definir quando recuperava o esférico.

Não deixou de ser a equipa que assumiu as rédeas do jogo o Vitória, ainda que de forma oscilante. Ora se balanceava para o ataque, ora era apanhada em desequilíbrios com o Moreirense a apostar na velocidade dos homens da frente.

Neste limbo, fez a diferença a classe técnica de Marcus Edwards, que após um rasgo de André Almeida beneficiou de um ressalto de Fábio Pacheco para ficar isolado e, mesmo de um ângulo apertado, conseguiu bater Kewin com o bico da bota, assinando a vantagem com que a equipa da casa chegou ao intervalo.

Bruno Varela segura o Vitória

Se na primeira parte o jogo foi pautado pelo equilíbrio, com ligeiro ascendente da equipa da casa, a segunda metade foi completamente dominada pelo Moreirense, que com relativa facilidade criou lances de perigo e apareceu em zonas de finalização.

A meias com uma exibição consistente de Bruno Varela na baliza do Vitória de Guimarães, o Moreirense continuou a denotar o problema já evidenciado: falta de assertividade a definir os lances no último terço. Ainda assim, atirou duas bolas ao ferro da baliza de Bruno varela.

Prestação repleta de erros na segunda metade do Vitória, muito displicente em que vários momentos de desorganização que podiam ter sido fatídicos. Bruno Duarte entrou e marcou o segundo, pensando que aí, ao minuto 85, a questão estivesse resolvida. O Moreirense ainda reduziu por Pires e manteve a indefinição até ao final. Nos dos últimos lances do jogo, a arma secreta, André Luís, ainda atirou a centímetros do poste.

Os três pontos ficam no D. Afonso Henriques, mas com uma exibição que arrancou assobios. Merecia mais o Moreirense, que com o decorrer da jornada pode cair para os lugares de despromoção. Voltam a marcar encontro dentro de quinze dias estas duas equipas, desta vez em Moreira de Cónegos para a Taça de Portugal.