Moreno é o novo treinador da equipa B do Vitória de Guimarães, informou o clube.



O técnico de 39 anos sucede a Bino, treinador que foi promovido à equipa principal após o despedimento de João Henriques.



Figura do Vitória, Moreno fez quase toda a carreira de futebolista na Cidade Berço e acabou por assumir o papel de adjunto da equipa principal após se ter retirado, tendo trabalhado com Ivo Vieira, Luís Castro e mais recentemente, com João Henriques.



O antigo capitão do clube vai assim orientar a equipa B que está a disputar o play-off de acesso à Liga 3 e terá como adjuntos Nuno Santos, ex-jogador do Vitória, Rui Cunha (ex-Sub15), Ricardo Martins (ex-sub23) e Douglas, antigo guarda-redes.