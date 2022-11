O Vitória de Guimarães, o seu treinador principal, Moreno, bem como o treinador-adjunto João Aroso, foram multados na sequência de um processo disciplinar que teve como objeto «factos participados pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol», informou na tarde desta quarta-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão infrações ao Regulamento de Competições da Liga, bem como ao Regulamento Disciplinar da Liga, que vão ao encontro do quadro técnico de habilitações dos treinadores para exercer as respetivas funções.

O Vitória foi multado num total de 14.422 euros, Moreno em 2.142 euros e João Aroso em 1.428 euros.

Moreno, recorde-se, assumiu a equipa principal do Vitória sem ter o grau IV de treinador. João Aroso, o adjunto, tem esse nível.

Em julho, a ANTF repudiou a promoção de Moreno a treinador da equipa principal do Vitória. Dois dias mais tarde, o técnico reagiu à posição da associação, que considerava que a decisão tomada pela administração da SAD minhota constituía um «atropelo» jurídico ao Regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto.

Esta terça-feira, foi ainda conhecido o resultado de outro processo, ao presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, multado em 3.570 euros «na sequência de participação do Conselho de Arbitragem» da FPF «tendo por objeto declarações proferidas» sobre a arbitragem antes do jogo entre Paços de Ferreira e Vitória, de 8 de outubro.