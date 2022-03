O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira o mapa de castigos e o Vitória de Guimarães e o Sporting são dois dos clubes mais visados, tendo de pagar multas avultadas.

O relatório do organismo aponta aos incidentes que ocorreram por volta do minuto 74 e que obrigaram à interrupção do jogo por «cerca de cinco minutos», uma vez que os adeptos vimaranenses «arremessaram cadeiras em direção à Bancada Norte Inferior, onde estavam os adeptos do Sporting».

O Conselho de Disciplina assinala a «necessidade de intervenção policial» e a «reincidência» do clube de Guimarães, que terá de pagar uma multa de 5.311 euros. Além disso, formação do Minho foi sancionada em mais 867 euros, por arremesso de «moedas e isqueiros» em direção ao árbitro, além de uma garrafa de água, em cima do minuto 45.

Já o Sporting, foi multado em 5.740 euros, depois de os adeptos leoninos terem deflagrado potes de fumo, flash lights e petardos. A somar a isto, o conjunto verde e branco tem ainda de pagar mais 714 euros devido ao comportamento incorreto dos adeptos.

No total, os dois clubes foram sancionados em cerca de 12 mil euros (12.632).

Também Pepa foi multado em 1.734 euros, por, segundo o relatório, sair «deliberadamente da área técnica em corrida cerca de 20m para protestar/discutir» com o árbitro auxiliar. O treinador do V. Guimarães foi ainda suspenso por um jogo, à semelhança do preparador físico Pedro Costa e do adjunto Samuel Correia.