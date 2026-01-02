O Vitória de Guimarães voltou aos triunfos na receção ao Nacional, entrando em 2026 com a conquista dos três pontos (2-1) após três jogos sem vencer. Golos de Noah Saviolo e Abascal, quando o encontro se encaminhava para a fase final, resolveram o jogo para os conquistadores.

Na antecâmara da disputa da final four da Taça da Liga, tendo encontro marcado com o Sporting na meia final da competição na terça-feira, a equipa de Luís Pinto superiorizou-se ao conjunto insular, continuando na perseguição aos lugares europeus.

Com três alterações em cada uma das equipas, após duas jornadas sem vencer, Vitória e Nacional olhavam para o primeiro jogo do novo ano civil como uma oportunidade de retomar o caminho dos triunfos. Beni, acabado de chegar da CAN após a eliminação da seleção de Angola, foi a grande novidade, saltando diretamente para o onze.

Apesar na necessidade de voltar aos triunfos de parte a parte, o embate começou por ser amarrado, sem rasgo nem nervo, com muitos erros de parte a parte e sem fio condutor. Um lance em cada uma das áreas, com Chucho Ramirez a desperdiçar uma hipótese clara e Nélson Oliveira a não ficar muito longe do alvo numa tentativa de chapéu, foram o expoente máximo da primeira metade.

Ainda assim, com este cenário, era o Vitória a ter mais pendor ofensivo e mais iniciativa na procura dos três pontos. Os assobios ao intervalo serviram como que catalisador para que a equipa de Luís Pinto se sobrepusesse à do aniversariante Tiago Margarido.

Um lance individual de Saviolo, num lance em que praticamente não tinha espaço, começou a desenhar o triunfo do Vitória. Esperava-se o cruzamento, mas a bola saiu direta à baliza, fazendo um arco por cima de Kaique quando o cronómetro assinalava o minuto 71.

No limbo entre segurar a margem mínima e aproveitar o espaço concedido pelo Nacional, algo que não se verificava até então, o Vitória fez o segundo a três minutos dos noventa, perspetivando-se que seria o arrumar da questão. Remate violento de Abascal, com Kaique a não ficar bem na fotografia no 2-0.

Mas, Labidi ainda marcou, já nos descontos, mantendo a incerteza do resultado até ao último fôlego. Num triunfo justo, o Vitória termina a primeira volta da Liga a vencer. Segue-se o Sporting na meia final da Taça da Liga.

A FIGURA: Saviolo

O extremo belga voltou a notabilizar-se como o mais audaz do conjunto vimaranense. Primeiro a partir da esquerda, depois a partir do lado direito – o flanco pelo qual marcou o golo – Saviolo mostrou novamente que é dos mais dotados tecnicamente deste Vitória. Apontou um belo golo e faz a assistência para o segundo.

O MOMENTO: o momento do Vitória (71’)

Trabalho individual do belga a partir do corredor direito, praticamente sem ângulo foi para cima do adversário e quando se esperava o cruzamento o extremo coloca a bola no fundo das redes. Num local em que as probabilidades de sucesso eram diminutas, Noah Saviolo picou o esférico por cima de Kaique num momento que acaba por ser um grande golo.