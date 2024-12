O Vitória de Guimarães não conseguiu voltar aos triunfos na receção ao Nacional da Madeira, empatando a duas bolas perante mais de 17 mil adeptos no Estádio D. Afonso Henriques. Numa noite em que Rui Borges – associado ao Sporting – acabou por assumir protagonismo, os vimaranenses tiveram de dar a volta ao marcador, estiveram em vantagem, mas acabaram por sucumbir nos descontos.

Em noite de desperdício, em que construíram várias oportunidades claras de golo, os vitorianos não fecharam o jogo e deixaram que a vantagem mínima se arrastasse no marcador. Na sequência de um canto, já fora de horas, foi João Aurélio e cabecear para o empate a duas bolas.

O embate na cidade berço iniciou-se com o castelo em reboliço com o apontar de Rui Borges ao comando técnico do Sporting. Pouco mais de uma hora antes do apito inicial o foco passou para o banco de do Vitória.

Raide iguala coleção de oportunidades

Nem isso impediu o Vitória de Guimarães de voltar a exibir-se a um bom nível, a exemplo do que aconteceu nos últimos jogos. Voltou a aparecer aquele que tem sido o calcanhar d’Aquiles dos vimaranenses: a definição no último terço. Os conquistadores foram colecionados lances claro de golo.

Mas, um raide insular chegou para fazer igualar os pratos da balança ao intervalo, no que ao marcador diz respeito. Um erro de Mikel Villanueva comprometeu perante a velocidade de Dudu, que com via aberta fez o passe para Isaac finalizar em posição frontal à baliza, limitando-se a encostar.

Apenas de penálti o Vitória conseguiu o empate, entre remates ao ferro e defesas de Lucas França. Quando não era Lucas França a defender, também estava lá Ulisses para cortar em cima da linha, atrasando que o domínio da equipa de Rui Borges se efetivasse. Foi, então, de penálti após Zé Vítor travar Alberto. Da marca dos onze metros Tiago Silva restabeleceu a igualdade.

Desperdício no guião da desgraça

Na segunda metade foram necessários apenas quatro minutos para os vimaranenses efetivarem a cambalhota no marcador. Kaio aproveitou bem um erro do Nacional na saída, um mau alívio, para de pronto fazer o passe açucarado para Nuno Santos atirar de primeira para o fundo das redes.

Volta dada ao marcador, o Vitória continuou no caminho do golo. Traçou o trilho do terceiro, mas voltou a ser perdulário. Ulisses voltou a fazer de guarda-redes, depois de ter sido ele a despejar mal a bola no lance do segundo golo, e o desacerto na finalização esteve novamente de mãos dadas com os vitorianos.

Um pronúncio do que viria a acontecer, num filme já visto esta época. Na sequência de um pontapé de canto três minutos para lá dos noventa, João Aurélio cabeceou para o fundo das redes e fez o Nacional da Madeira, que continua sem vencer fora, conquistar um ponto. Terceiro empate consecutivo do Vitória, que perde a oportunidade de se aproximar dos adversários.

A FIGURA: Kaio César

Recheado de talento, o jovem atacante brasileiro foi do que mais se destacou no processo criativo. Faz o cruzamento para o segundo golo do Vitória, num dos vários lances que assumiu. Foi dos seus rasgos que o Vitória foi criando perigo destacando-se nas combinações com Alberto.

O MOMENTO: segundo golo do Nacional (90+3’)

Pontapé de canto no lado esquerdo por parte do Nacional num dos últimos lances do encontro, sendo João Aurélio a cabecear no coração da área para fora do alcance de Bruno Varela. No soar do gongo o conjunto insular consegue o terceiro ponto da época fora de portas.