Nuno Mendes descartou-se da candidatura à presidência do V. Guimarães, que terá eleições no próximo dia 13 de junho – depois de António Miguel Cardoso se ter demitido a 14 de abril.

Numa nota publicada nas redes sociais, o sócio e atleta de kickboxing dos conquistadores assumiu a candidatar no dia 15 de abril, recuando agora na decisão.

«Após várias semanas de trabalho e reuniões no que diz respeito à minha possível candidatura, venho por este meio comunicar publicamente a minha decisão de não avançar com a candidatura à presidência do Vitória Sport Clube no presente ato eleitoral», escreveu.

De acordo com o atleta, há um impedimento dos estatutos do V. Guimarães que impede Nuno Mendes de se candidatar. As eleições do clube minhoto contam, neste momento, com quatro candidaturas:

Belmiro Pinto dos Santos, sócio número 4.995 e presidente da Mesa da Assembleia Geral entre 2022 e 2025;

Júlio Vieira de Castro, sócio número 1.447 e candidato nas eleições de 2018;

Rui Rodrigues, sócio número 5.592 e atual vice-presidente;

Viriato Sampaio, sócio número 1.994 e vogal do Conselho Fiscal entre 2019 e 2022.

As candidaturas têm de ser validadas em 14 de maio, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios com o pagamento de quotas regularizado.

O ato eleitoral vai decorrer entre as 9h e as 19h de 13 de junho, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense.