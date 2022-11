O jogo com o Famalicão permitiu que Moreno tivesse, finalmente, a possibilidade de assumir a condição de treinador principal do Vitória de Guimarães. Isto por causa da ausência... do adjunto.

Confuso? Passamos a explicar: por não ter ainda a habilitação necessária (UEFA Professional - Grau IV), Moreno não pode figurar na ficha de jogo como treinador principal. O que o limite um pouco na possibilidade de dar indicações a partir do banco, e o que faz com que não seja ele a pessoa designada para as entrevistas rápidas do final dos jogos.

O que mudou no jogo com o Famalicão? É que João Aroso, que habitualmente assume formalmente a condição de treinador principal, teve de cumprir castigo. Assim, neste jogo em concreto, Moreno teve a possibilidade de assumir a condição de treinador principal.