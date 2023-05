O V. Guimarães vai pagar 400 mil euros ao Tondela por Telmo Arcanjo, médio de 21 anos que ruma ao clube minhoto no final da presente temporada.

O jovem estava em final de contrato com o emblema beirão, mas aceitou ficar mais um ano, uma vez que o clube estava impedido de inscrever jogadores. Face a este cenário, o Tondela pretendia ser indemnizado pela saída e as partes chegaram a acordo.

Telmo Arcanjo está a realizar uma excelente temporada no segundo escalão do futebol português, contabilizando oito golos e cinco assistências nos 33 jogos realizados até ao momento.



Espera-se que o negócio seja oficializado no final da época.