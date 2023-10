Paulo Turra está de saída do V. Guimarães, sendo a segunda mudança técnica do clube minhoto em apenas nove jogos esta temporada. O brasileiro já não vai orientar o treino desta quarta-feira na Academia do Vitória, confirmou o Maisfutebol.

O brasileiro de 49 anos esteve apenas seis jogos no comando técnico, acabando por sair após um triunfo (3-2) frente ao Estoril. Uma vitória que, ainda assim, deixou marcas negativas no clube, sendo evidente o mau estar entre plantel e treinador.

Pese embora a reação na segunda parte contra os estorilistas, a primeira metade com a equipa desnorteada em campo, foi o motor que ajudou a acelerar a saída, uma vez que as ideias de Paulo Turra não estavam a ser assimiladas pelo plantel.

Turra termina esta primeira ventura na Europa com apenas seis jogos para amostra, nos quais somou três derrotas, um empate e duas vitórias, sendo que uma das derrotas, no D. Afonso Henriques com o Tondela, significou a eliminação na Taça da Liga.

O Vitória de Guimarães, liderado por António Miguel Cardoso, pretende fechar o mais rapidamente possível o sucessor de Paulo Turra, possivelmente para estar no banco já no próximo domingo no embate com o Famalicão, agendado para as 15h30.

Recorde-se que Moreno começou a temporada como técnico, depois de conseguir o apuramento para Liga Conferência no último ano, mas acabou por não resistir à eliminação da prova europeia. Anunciou a saída após a vitória na primeira jornada da Liga, na Amadora. Paulo Turra é o segundo a cair esta época na Cidade Berço.

Contactos por Álvaro Pacheco

Entretanto, o nosso jornal apurou, na noite desta terça-feira, que já há contactos e negociações em curso entre o Vitória e Álvaro Pacheco, treinador que saiu do comando técnico do Estoril há pouco mais de uma semana.

Álvaro Pacheco, de 52 anos, esteve três épocas e meia no Vizela, de 2019 até novembro de 2022, conduzindo a equipa do Campeonato de Portugal até à I Liga, tendo conduzido a equipa vizelense à primeira manutenção no principal escalão em 2021/22. Antes, já tinha treinado o Fafe e o Lixa e foi adjunto de Miguel Leal no Penafiel, Moreirense e Boavista.

Artigo original: 03-10-2023, 23h27. Atualizado com as informações sobre Álvaro Pacheco