A FIGURA: Beto

Forte fisicamente, foi invariavelmente a referência do Portimonense, que usou e abusou das bolas longas para o homem mais ofensivo. Lutou muito e tentou posicionar-se para ser lançado em velocidade. A três minutos dos noventa estava no sítio certo para dar o triunfo ao Portimonense. Um triunfo que não se via há 33 anos.

O MOMENTO: golo de Beto (87’)

Trabalho de Aylton Boa Morte no corredor esquerdo, a aproveitar a passividade da defesa para servir Beto no coração da área. Serpenteou de forma aparentemente desinteressada, até fazer o passe certeiro. Na pequena área o atacante limitou-se a desviar, de forma subtil dando os três pontos ao Portimonense.

NEGATIVO: paragens no jogo

Um. Dois. Três. Perdeu-se a conta às vezes que o jogo foi interrompido para sistematicamente prestar assistência a jogadores do Portimonense. Quebrou-se o ritmo do jogo em diversas ocasiões, tirando fluidez e emoção ao jogo.

OUTROS DESTAQUES

Aylton Boa Morte

Jogo de luta, de tentativa de fuga atacante conjugada com atenção ao equilíbrio da equipa. Quando poucos acreditariam fabricou a vitória do Portimonense no Estádio D. Afonso Henriques.

Alfa Semedo

Trouxe robustez ao meio campo do Vitória naquele que foi o seu jogo de estreia a titular, ganhando vários duelos aéreos com as torres ofensivas dos algarvios. Para além da manobra defensiva, foi sempre um elemento válido no processo de construção.

Lucas Fernandes

A bola nos seus pés foi sinónimo de qualidade, dando ao meio campo do Portimonense imprevisibilidade e capacidade técnica. Tentou várias vezes lançar os homens da frente, mas sem sucesso.

Borevkovic

Estreia do central na Liga com a camisola do Vitória, mostrando ser um reforço seguro para o eixo da defesa. O croata manteve-se regular defensivamente e ainda está num dos lances de maior perigo do Vitória.