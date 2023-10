O Vitória de Guimarães está perto de garantir a contratação do atacante nigeriano Clinton, que se encontra sem clube, podendo por isso integrar o plantel dos vimaranenses e ser desde já opção para Paulo Turra.

O nigeriano de apenas 21 anos de idade é um jogador livre, depois de se desvincular do Londrina, do Brasil, clube que representou desde 2021, onde começou por dar nas vistas nos sub-20 do emblema brasileiro, saltando depois para as primeiras opções.

Na equipa principal, está época Clinton alinhou em 29 encontros - dezoito da Série B e quatro do Campeonato Paranaense - nos quais apontou quatro golos, dois em cada uma das competições.

Uma das referências do clube brasileiro, o jogador natural de Orlu atua sob os flancos do ataque, posição mais debilitada do Vitória de Guimarães, que será reforçada com a contratação de Clinton.

Segundo melhor marcador do Londrina, Clinton rescindiu contrato alegando justa causa, por falta de pagamentos, em meados de agosto. Desde então foi ventilada a possibilidade de reforçar vários clubes portugueses.

Acaba por ser o Vitória a assegurar o seu concurso, estando a oficialização para breve. Pode ser opção no imediato, havendo, no entanto, a ter em conta a condição física do nigeriano. O último jogo em que participou foi já em julho, dia 29, pelo que não joga há mais de dois meses.